Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım ilk yarıda yüzde 21 arttı

Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı haziran ayına ait UDY tutarını açıkladı. Buna göre, 2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen UDY tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artış göstererek 5,452 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Son 12 aylık dönemde toplam UDY girişi 14,77 milyar dolara ulaşırken, 2021 yılı toplamında bu miktar 14 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

EN FAZLA YATIRIMI HOLLANDA YAPTI

2022 yılı ilk 6 aylık UDY verilerine göre bu dönemde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke 590 milyon dolar ile Hollanda oldu.

Verilere göre İsviçre 513 milyon dolarlık yatırımla ikinci, Almanya 211 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel kırılıma bakıldığında 2022 yılı ilk 6 ayında imalat sanayi ve toptan/perakende ticaret yüzde 31'er pay ile en fazla UDY çeken sektörler olurken, bilgi ve iletişim teknolojileri de yüzde 11'lik pay ile ikinci sırada yer aldı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL ŞİRKETLERİN İLGİ ODAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Türkiye, pandemi sonrası dönemde güçlü ve dayanıklı yatırım ortamı sayesinde birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tedarik zincirindeki değişimlere hızlı adapte olmamız sayesinde yatırımcılarımız küresel ölçekte rekabet edebilen ürünler ve hizmetler ortaya koyabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye son 20 yılda bölgesel bir AR-GE, üretim, lojistik ve yönetim merkezi oldu ve güncel yatırımlarla bu konumunu pekiştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ 140 İŞLEMDE 1,4 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALDI"

Dağlıoğlu, "Bir diğer önemli başlık ise teknoloji girişimlerimizin aldığı yatırımlar. 2022 yılının ilk altı ayında Türkiye'deki tohum, erken ve ileri aşama teknoloji girişimleri 140 işlemde 1,4 milyar dolar yatırım aldı." açıklamasında bulundu.

Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin, sürdürülebilir UDY çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş yetenek havuzunun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sağladığını dile getiren Dağlıoğlu, "Yılın geri kalanında tedarik zincirinin güçlendirilmesi ekseninde ve teknoloji girişimlerinin finansmanı alanında yatırımların devam etmesini öngörüyoruz." dedi.