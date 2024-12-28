Türkiye'nin 2024-2028 yıllarına ilişkin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nde yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere önemli iki odak belirlendi. Bu stratejisi doğrultusunda adımlar atılırken, Türkiye'ye gelen yatırımlarda bu yıl teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme alanları öne çıktı.

Teknoloji devi Yandex, Türkiye'deki pazar payını genişletmek amacıyla gelecek 3 yıl içinde 400 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Yandex, bilgi teknolojisi ürünlerini yerelleştirerek Türkiye'ye özel hizmetler sunmayı hedefliyor.

Trendyol Grubu, devam eden yatırımlarının yanı sıra gelecek dönemde Ankara'da veri merkezi kurmayı planlıyor.

Vodafone da DAMAC ortaklığında İzmir'e yeni veri merkezi kazandırmak için 100 milyon dolarlık yatırım amaçlıyor. Turkcell ve Ericsson işbirliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 5G Teknoloji Kampüsü kuruldu. Kampüste, 5G ile yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresinin yanı sıra farklı kullanım senaryoları ve AR-GE faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 5G bazlı bağımsız şebeke devreye alındı.

EdgeConneX, Türkiye'de veri merkezi açmayı hedeflerken, Inviox Studios, İstanbul'da 10,1 milyon dolarlık yeni bir stüdyo faaliyete geçirdi.

DHL EXPRESS AR-GE MERKEZİ AÇTI

DHL Express Türkiye, AR-GE merkezini bu yıl açtı. Firma, bu merkezde AR-GE projelerinin ürüne dönüşmesi için yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilimi, veri analitiği, karar destek sistemleri, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve optimizasyon alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Bosch da Bursa'da hidrojen enjektörlerini üretmek için 542 milyon dolarlık yatırım yaptı. Burada, hidrojen araştırmaları yanında doğrudan enjektör prototipi, hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için daha yenilikçi ürünler üzerine çalışma yapılıyor.

GE Aerospace de Türkiye Teknoloji Merkezi'ni İstanbul'da açarken, yatırım miktarı 31,2 milyon dolar oldu. Bu merkezde 440'ın üzerindeki araştırmacı motor teknolojileri alanında yenilikçi çalışmalar yürütecek.

Yarı iletkenlerin üretiminde lider olan ABD merkezli Analog Devices ile Procal Technologies, İstanbul'da yeni bir AR-GE ofisi açarak faaliyetlerine devam edecek.

INSİDER, 500 MİLYON DOLARLIK YATIRIMA İMZA ATTI

Türkiye'nin ilk yazılım unicorn şirketlerinden Insider, General Atlantic liderliğinde 500 milyon dolarlık yatırıma imza atarken, yatırım pazarlama ve müşteri deneyimi ekipleri için geliştirilen Generative AI, otomasyon sağlamak için kullanılacak.

Deloitte da yatırımıyla küresel ölçekte hizmet verecek teknoloji merkezini kurdu. Merkez, dünya genelinde 200 binden fazla uzmanıyla faaliyet gösteren Deloitte teknoloji ağının bir parçası olacak. Bu merkez, Türkiye'deki şirketlere yenilikçi çözümler üretecek ve piyasadaki nitelikli insan kaynağının gelişimini destekleyecek.

Kaspersky Lab, İstanbul'da 5,5 milyon dolarlık yatırım yaparak yeni şeffaflık merkezini devreye alırken, araç kiralama şirketi Finalrentals, 10 önemli bölgede genişleme kararı aldı.

Türkiye'nin ticaret platformları arasında yer alan Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin 1,1 milyar dolara devri için Kazakistan merkezli "Kaspi.kz" ile anlaşma imzalandı.

Türk fintek girişimi Colendi, aralarında Citigroup Inc. girişim sermayesi kolunun da bulunduğu bir grup yatırımcıdan Seri B yatırım turunda 65 milyon dolar toplayarak 700 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

EBRD VE TRUFFLE CAPİTAL'DEN TÜRK FİRMASI DGPAYS'E YATIRIM

Mastercard ve DGPays, ödeme inovasyonunu hızlandırmak için ortaklık kurarak, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da güvenli, yenilikçi ve kesintisiz ödeme çözümlerine erişimi genişletmeye odaklandı.

DGPays, aynı zamanda Dubai merkezli Neopay şirketinin yüzde 65'ini Bahreyn merkezli Arcapita ile beraber alacağını duyurdu. Yıl içinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ikinci, Truffle Capital şirketi de ilk kez Türk fintek firması DGPays'e yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı. Söz konusu yatırım, Türkiye'ye fintek alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini de taşıyor.

"GİRİŞİMCİLERİMİZ KÜRESEL ÖLÇEKTE ÜRÜN VE HİZMET GELİŞTİRİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şirketlerin dijitalleşme alanında önemli adımlar attığını ve yatırım başarılarını takdir ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası yatırımlarda bölgesel lider olma yolunda önemli ilerleme kat etti. Sağladığımız yatırım ortamıyla girişimcilerimiz de küresel ölçekte rekabet eden ürün ve hizmetler geliştiriyor. Fonlamaya erişim imkanları olması durumunda hızla büyüyerek gururla takip ettiğimiz başarı hikayeleri ortaya koyuyorlar. DGPays, gerçekleştirdiği bu satın alma ile fintek alanında dikkatleri üzerine çekti. Kendilerini tebrik ederiz."