Türkiye’ye güvenen yatırımcılara kapımız da açık gönlümüz de

TürkiyeSermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetlerin, kültürlerin ve kıtaların kavşak noktası İstanbul'umuzu, küresel finansın da merkezlerinden biri yapma irademizi halen koruyoruz. Ekonomide, diplomaside, ticarette, turizmde, ulaşımda ve daha pek çok alanda attığımız adımlarla bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.Küresel salgının ve sonrasında yakın coğrafyada yaşanan sıcak çatışmaların Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdığını vurgulayan Erdoğan, "Güçlü sağlık altyapısı, üretim gücü, hızlı toparlanma kabiliyeti ve daha pek çok avantajıyla ülkemiz, son yılların yükselen yıldızlarından biri olmuştur" diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarımız dahil ülkemize yönelik artan ilgisi, Türk ekonomisine ve diplomasisine duyulan güvenin tezahürüdür. Bazı kendini bilmezlerin sermaye piyasalarımızı hedef alan talihsiz ve art niyetli açıklamaları, bu gerçeği asla değiştirmeyecektir." Sermaye piyasalarının, Türk ekonomisindeki dinamizmden olumlu etkilenerek büyüme yolculuğunu devam ettireceğine inandığını aktaran Erdoğan, "Türkiye'ye güvenen, ülkemize yatırım yapan, Türk ekonomisinin aydınlık geleceğine itimat eden tüm yatırımcılara kapımızın da gönlümüzün de açık olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.