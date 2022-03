Türkiye’ye yapılacak yatırımlarının temeli Fransa’da atılacak

• İki yıllık bir aradan sonra dünyanın en prestjili global gayrimenkul fuarı MIPIM bu yıl yeniden Fransa Cannes'da düzenleniyor. Her yıl ülkemizden de hem devlet destekli hem de münferit hayli katılımlar oluyor. Peki kısaca özetlemek gerekirse MIPIM nedir?

MIPIM sizin de belirttiğiniz gibi dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı, hatta Avi Alkaş'ın deyimiyle gayrimenkulün şampiyonlar ligi diyebiliriz. Tüm dünyada 100'den fazla ülkeden 25.000'e yakın katılımcının ziyaret ettiği yaklaşık 31 yıldır süregelen bir gayrimenkul sektör geleneği de öte yandan. Bizler Alkaş olarak 13 yıldır Türkiye'deki tek ve yetkili resmi temsilcisi olarak yıllardır MIPIM'i anlatıyoruz. Bir kez katılanlar, önemini anladıktan sonra sonraki yıllarda da mutlaka katılmaya devam ediyorlar. MIPIM gayrimenkulle alakalı satış yapılabilecek bir fuar değil, öncelikle bunu vurgulamak isterim. MIPIM kendilerinin de üstüne basa basa söylediği gibi gelecekteki iş ortaklarınızla tanışabileceğiniz bir network fuarı, gayrimenkul vizyonunu ileriye taşıyacak trendlerin tartışmalarına katılabileceğiniz bir konferans, teknolojik gelişmeleri yorumlayıp kendinize uyarlayabileceğiniz bir okul diyebilirim özetle.

• MIPIM'de bu yıl ana gündem/başlıklar neler olacak; sürdürülebilir ve yeşil şehirler konusunda özel etkinlikler düzenlenecek mi?

Bu yıl altı ana başlık altında gayrimenkul vizyonu yeniden çizilecek. Bunlar: Yaşanabilir Şehirler, Proptech dediğimiz gayrimenkul teknolojileri, yükselen değer ofisler, gayrimenkul değerleme, konut ve yeşil mutabakat etrafında şekilleniyor. ESG dediğimiz çevre, sosyal ve yönetişim kavramları içerisinde sürdürülebilirlik konusuna da vurgu yapılıyor olacak.

• Yeniden fiziki katılımla gerçekleşecek MIPIM 2022 için, tüm dünya olduğu kadar Türkiye de heyecanlı; katılım durumu nasıl?

Yeniden bir araya gelmeyi, insani olarak çok özledik. Bu sebeple MIPIM 2022'de de yüksek bir katılım bekleniyor, ki bu kadar az bir süre kalmışken katılımın 20.000'lere ulaştığını söyleyebilirim. Türkiye olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yıllardır devam eden düzenli destekleriyle GYODER önderliğinde kuracağımız İstanbul Pavilyonu'na ülkemizden de yüksek bir ilgi söz konusu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Emlak Konut, DAP Yapı, Galataport, Istanbul Finans Merkezi, Istanbul Havalimanı (IGA), Kalyon Grup, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzu Grup, Servotel, Tahincioğlu, Tersane Istanbul, TUM ve YTÜ Yıldız Teknopark pavilyon içerisindeki yerlerini aldı. Bunun yanı sıra münferit ve stant kurarak katılan markalardan bazıları da Sanko Holding, İş GYO, Çelen, Lal Değerleme gibi sektörün önde gelen firmalar yer alıyor.

Tüm dünya yaşanan yeni normalde yatırımlarını yeniden gözden geçirerek vizyonunu yeniden belirlemeye hazırlanıyor. Biz de MIPIM'e Türkiye olarak katılıp, bu yatırım fırsatlarını yeniden anlatmak için heyecan duyuyoruz.

• MIPIM 2022'de istanbul çadırı yeni bir döneme giriyor; bu açıdan fuarda ilginin üzerinde olması için özel çalışmalar yapılacak mı?

MIPIM'e yaklaşık 13 yıldır düzenli olarak katılıyor ve ülkemizi en iyi derece temsil etmeye, anlatmaya çabalıyoruz. Bu yıl da yeniden bir araya gelecek olmanın heyecanıyla GYODER önderliğinde kurulacak İstanbul Pavilyonu'nu daha işlek bir noktaya taşıdık. İstanbul'a değer katacak dev projelerle pavilyonda yer alacağız. Aynı zamanda turizm, teknoloji, ofis, konut, AVM, sağlık yatırımları gibi değer katan projelerin ve İstanbul'un kültür sanatla iç içe geçen tasarım gücünü anlatabilmek için teknolojiyle birleşen bir pavilyonda yabancı yatırımcının ilgisini çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca GYODER önderliğinde diğer ülke heyetleriyle toplantılar yapılacak ve yabancı yatırımcıya yönelik bir kahvaltı düzenleyeceğiz. Tüm bunlarla aslında 2 yıl aradan sonra Türkiye olarak biz de varız, İstanbul bizim marka şehrimiz, yatırımlara ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz ve doğru yatırımcıyı bekliyoruz mesajı vermek istiyoruz.

• MIPIM'e ilk kez katılacak firmalara ya da profesyonellere ne önerirsiniz?

MIPIM, B2B görüşmeler konusunda son derece iddialı bir platform. Networking bu işin önemli bir parçası. Bu konudaki tek ve en önemli önerim fuara kaydınızı yaptıktan sonra platformdaki profilinizi en doğru şekilde doldurup, ilgi alanlarınızı doğru belirlemeniz olacaktır. Bizim Digital Network Alkaş özelinde de yazılımına önem verdiğimiz B2B görüşmeler özellikle global katılımcılar arasında son derece popüler ve özenli bir plan-program çerçevesinde ilerliyor. Profilinizi oluşturduktan sonra otomatik eşlemelerden ya da ilgi alanınıza göre aratarak uygun yatırımcıları filtreleyerek toplantılarınızı organize etmeniz son derece faydalı olacaktır.

• Peki biraz da Alkaş'a dönersek, MIPIM stratejik ortaklığıyla 6 yıldır gerçekleştirdiğiniz RE360 geçtiğimiz yıl pandemiyle gelişen yeni trendlere göre yapıldı, gündemi belirledi. Nasıl dönüşler aldınız?

İki yıldır verdiğimiz zorunlu aradan sonra bu yıl hem online hem de fiziki katılımla hibrit olarak düzenlediğimiz Gayrimenkulun Büyük Buluşması RE360'a sektörden ciddi bir ilgi gördük. Biz aslında 2017 yılında başladığımız RE360 yolculuğumuza pandemide de ara vermeden webinarlar serisiyle devam ettik. Özellikle tüm dünyanın evine kapandığı, birbirinden haber alamadığı bir dönemde sektörün birbiriyle iletişimini koparmamasını Alkaş olarak son derece önemsiyorduk. Bu sebeple mevcut şartlarda, gündemi belirleyip sektör paydaşlarını sürekli bir iletişimin içerisinde tutmaya özen gösterdik. Aralık 2021'de hibrit olarak gerçekleştirdiğimiz RE360 da aslında bu çabanın güzel geri dönüşlerini topladığımız bir organizasyon oldu. Sektörümüzdeki dayanışma ve bilgi akışının bu denli pozitif bir yaklaşıma evrilmesi bizleri de çok mutlu etti.

• MIPIM'in Türkiye'ye getirilmesi konusunda pandemiyle birlikte gelişen bu süreçte çalışmalarınız devam ediyor mu?

MIPIM'i Türkiye'ye getirmek konusundaki ısrarımız devam ediyor. Bugün Fransa başta olmak üzere Asya, Londra ve New York'ta 3 kıtada birden düzenleniyor. Biz de MIPIM Eurasia'yı sahiplenerek MIPIM Türkiye yapalım istemiştik. O günün koşullarıyla birlikte bugüne baktığımızda her yıl yapmakta olduğumuz RE360 konferansımızın stratejik partnerliğini üstleniyor MIPIM. 2022'de de yine Aralık'ta altıncısını düzenleyeceğiz. Bu uzun bir yolculuk, bu yolculukta da sürekliliğin önemine çok inanıyoruz. Aynı şeyi istiyoruz: MIPIM'in saydığımız ülkelerdeki organizasyonları gibi ülkemize yakışacak bir prestijle MIPIM Türkiye olarak gerçekleşmesi… Bu bizi gerçekten çok heyecanlandıran projelerimizden biri. Çok da uzak olduğunu düşünmüyoruz, her sene Aralık ayında bizlere stratejik partnerlik kapsamında destek olmaya devam ediyorlar, bu işin sürdürülebilir olmasını onlar da arzu ediyorlar. Sözümüz sözdür, MIPIM Türkiye'yi mutlaka gerçekleştireceğiz.