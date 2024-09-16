Türkiye’ye yatırımcı ilgisi artıyor

Türkiye'nin mevcut ekonomik görünümünü ve ekonomi yönetiminin hamlelerini CNBCe'ye değerlendiren OECD, geleneksel makroekonomik politikalara dönüşün yatırımcıların güvenini artırdığını söyledi. İstikrarlı ve güvenilir politikaların devamı halinde portföy yatırımlarının doğrudan yatırımlara dönüşebileceğini ifade eden OECD, uluslararası sermaye akışlarının da hızlanabileceği öngörüsünde bulundu. TCMB'nin yıl sonu için belirlediği yüzde 38'lik enflasyon hedefini ulaşılabilir gören OECD kendi tahminleri ile Merkez Bankası'nın tahminlerinin yakınsadığını belirtti. OECD, yapısal reformların mevcut makroekonomik çerçeveyi istikrara kavuşturabileceğini ve uzun vadeli büyüme potansiyelini artırabileceğini belirtti.Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikalara dönüş yapmasının, yatırımcıların moralini artırdığına işaret eden OECD yetkilileri, "Türkiye'nin CDS primleri düşüş gösterdi ve Haziran ayında, takas işlemleri hariç net uluslararası rezervler 2020 başından bu yana ilk kez pozitif oldu. Uluslararası ortamdan tam anlamıyla faydalanmak ve daha fazla not artışı sağlamak için makroekonomik istikrar politikalarının devam etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.