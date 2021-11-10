Türkiye’yi bölgenin merkezi yapacağız

Trendyol
'a yatırım yapan 78 milyar dolarlık yatırım fonu General Atlantic
, bölgenin büyüme merkezi olarak da Türkiye'yi seçti. General Atlantic EMEA Bölgesi
Genel Müdürü Melis Kahya Akar
, iç pazar dışında e-ihracat konusunda yeni adımlar atacaklarını belirtti. Akar, "Trendyol platformu ve kurduğu operasyonel inanılmaz başarılı. Türkiye'nin üreticilerini ve üretimini de kullanarak çevre bölgeye ilerlemesi bence çok enteresan olacak. Zaten şu anda 27 ülkede aktif, ama bunu çok daha büyütebilme ihtimali var. Özellikle bu son fonlama ve bizim yardımlarımızla... Bu konuda biz çok heyecanlıyız. Trendyol sadece bir Türkiye başarısı değil bölgesel ve küresel bir başarı hikâyesi de olmalı" dedi. Trendyol'dan önce Yemeksepeti
'ne yatırım yaptıklarını hatırlatan Akar, "Türkiye'ye aktif olarak bakıyoruz. Türkiye teknoloji yatırımında potansiyeli olan bir ülke. Demografik olarak baktığınızda zaten çok genç bir nüfus var, dijital konuda çok ileri, çok mobil kullanıcı var. E-ticaret kullanımı Türkiye'de şu anda hâlâ yüzde 10-15 seviyelerinde ama bu pandemide gördük ki hemen genç, dinamik ve teknolojik yapısından dolayı bu oran yüzde 25'e çıkabildi. Bu nedenle biz teknolojide hâlâ aktif olarak yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.
YENİ BÖLGELERE AÇILIM
Perakendenin belli bölgelerde çok fazla gelişemediğini de sözlerine ekleyen Melis Kahya Akar, "Şirketler oraya odaklanmadı. E-ticarette bu çok mümkün. Her bölgeye gidebiliyorsunuz. Oranın tüketicisine gidebiliyorsunuz, üreticisine gidebiliyorsunuz. Onları kalkındırabiliyorsunuz. Üreticileri kalkındırabiliyorsunuz. O nedenle Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. E-ticaretin büyüme nedeni sadece büyük şehirlerden kaynaklanmıyor, bütün Türkiye genelinden kaynaklanıyor" dedi.
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