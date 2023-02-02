Türkiye’yi uluslararası koridor yapacağız

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'ne video mesajla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırlamak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Açılışını yaptıkları AfyonkarahisarŞuhut Yolu programı nedeniyle Afyonkarahisar'dan zirveye bağlanan Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli bağımsızlık üzerine kurulmuştur. O da ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Son 20 yılda hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar ve uygun yasal altyapının tesis edilmesi sayesinde ülkemiz, olağanüstü koşullar altında dahi büyümesini sürdürdü. Avantajlı konumuyla, sunduğu güven ortamıyla yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye devam etti. Ulaştırma ve Altyapı politikalarımızı, ekonomimizi ve dahi bağımsızlığımızı güçlü temellere oturtmak üzere hayata geçiriyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler biz yatırımlarımızı kesmeyeceğiz. Aksine yeni projeler üreterek Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevireceğiz."Bağımsız ve güçlü bir ekonominin oluşturulması ve sürdürülmesinde altyapı yatırımlarının yeri ve öneminin büyük olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler de ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımlarla bu eksiksiz, entegre, çevreci, konforlu ve yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veren teknolojik altyapıyı sunmaktan gurur duyuyoruz. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımız, ülkemizin katma değerli faaliyetlerinin, milletimizin emeğinin, ürettiklerinin hem yurt içindeki hem yurtdışındaki alıcılara en modern, en hızlı ve en güvenli şekilde ulaştırmasına ciddi katkılar sağlıyor." Son 20 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1.7 trilyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye'yi geleceğe taşıyan ve dünyayı ülkemize bağlayan birçok dev ulaştırma yatırımının YİD modeli ile hayata geçtiğine dikkat çekti. Karaismailoğlu, bu modelle ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin kamu kaynağı kullanılmadan ülkeye kazandırıldığını söyledi.Bakanlıkolarak hayata geçirdikleri tüm projelerinde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarını anlatan Karaismailoğlu, "Yerli ve millî ürün tedariki hususlarında üniversiteler ve sanayi ile işbirliği sağlayarak tüm paydaşları buluşturan projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı yönlendiriyoruz" dedi. Bugün dünyada iddiası olan her ülkenin gündeminde gelişmiş bir bilişim sektörü kurmak, 5G teknolojisine sahip olmak ve bu teknolojiyi kullanırken güvenliğinden emin olmanın var olduğunu söyleyen bakan Adil Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada 2020-2025 yılları arasında operatörler tarafından mobil şebekelere 1.1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'ini 5G teknolojisine yönelik olacağı bekleniyor. Bu durum hem iç pazar hem de dış pazar açısından büyük bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bilişim ve telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi ile ilgili her türlü yatırımı stratejik yatırım olarak görüyoruz. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyaç var. 5G de bunlardan biri. Ülkemizde 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefliyoruz. 5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, ülkemizin millî güvenliği açısından da öncelikli konular arasında görüyoruz. 5G'de yerli ve milli ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayi ile işbirliği sağlayarak tüm paydaşları bir araya getiren projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımıza yön veriyoruz."Türkiye'nin ulaşım altyapısında geldiği son nokta ve gelecek planları 'Yeni Yüzyılın Altyapısı' panelinde masaya yatırıldı. A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in yönetiminde gerçekleşen panele, TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı katıldı. Hızlı tren projelerinin gelecek yıllarda birçok ile yayılacağını söyleyen Hasan Pezük, "Türkiye genelinde 4.580 km'lik hızlı tren yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas YHT hattı da ekleniyor. Seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Elektrikli hat oranını yüzde 200 artırarak 6.244 km'ye ulaştırdık. 2053'te YHT bağlantısına sahip il sayısını 8'den 52'ye çıkarmayı hedefliyoruz. YHT yatırımlarında dünyada 8, Avrupa'da 6'ncıyız" dedi. Uluğtekin ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'daki ulaşım yükünü azalttığını kaydetti. Uluğtekin, "Kuzey Marmara Otoyolu kıtaları birbirine bağlarken ekonomik açıdan çok büyük bir transfer ağı üstlendik" ifadelerini kullandı. Panelde otoyolun yapım maliyetlerine yönelik gelen soruları da cevaplayan Uluğtekin, "Maliyetlerin nasıl arttığını hepimiz biliyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu 2030'da devlete teslim edilecek. Sadece 2030 yılında bu yolu yapsaydık kaça mal edecektik onu soruyorum" dedi. ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar da, yap-işlet-devret modelinin Türkiye açısından önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu yöntem sadece bir finansal model değil. Her sektöre hizmet kalitesi de getiriyor. Ürettiğinizi nihai tüketiciye hızla ulaştırmanız gerekiyor. Bizim burada en geride kalmış eksik parçamız demiryolu. 2023 ve sonrasındaki yüzyıl projemiz de bu olacaktır." TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, "Türkiye 20 yılda çok önemli işler yaptı. Karayolu, demir ve deniz yolunda 184.5 milyar dolarlık yatırım yaptı. 20 yılda bu kadarlık yatırım yapan başka ülke yok" şeklinde konuştu.