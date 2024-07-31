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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Türkmen gazında boru hattına ihtiyaç var

Türkmen gazında boru hattına ihtiyaç var
TÜrkmen gazında 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküp olmak üzere toplamda yaklaşık 300 milyar metreküplük hacmin hedeflendiğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Buna nihai anlamda ulaşabilmemiz için mutlaka boru hattına ihtiyacımız var" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraktar, 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev ve ilgili bakanlarla görüştü. Bakan Bayraktar, "Ata Yurdu"nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında enerjide en önemli işbirliği alanının doğal gaz olduğunu ifade etti. Türkmen gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesiyle ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Alparslan Bayraktar, madenler alanında da Türkmenistan'ın ciddi potansiyeli olduğunu ifade etti.
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Türkmen gazında boru hattına ihtiyaç var
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