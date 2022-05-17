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Giriş Tarihi: 17.5.2022 15:55

TÜRKPATENT 12 ürünü coğrafi işaretli olarak tescilledi

AA
TÜRKPATENT 12 ürünü coğrafi işaretli olarak tescilledi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 12 ürüne ilişkin coğrafi işaret tescil başvurusunu onayladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT), "Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni" yayımlandı.

Buna göre, "Şanlıurfa'nın Karaköprü tat karpuzu, Mardin'in Midyat tandır ekmeği, Isparta'nın Senirkent samsa tatlısı ve Uluborlu çeki oyası, Kocaeli'nin Kandıra dartısı, Çanakkale'nin Lapseki şeftalisi, Ordu taflan turşusu, Diyarbakır'ın gendüme aşı, habenisk çorbası, hedik yemeği ve pencegoşt pilavı, Van ayran aşı" ürünlerine dair coğrafi işaret başvurularına onay verildi.

Bültende Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında değişikliğe uğramış ve değişiklik talep edilen coğrafi işaretli ürünlerin listeleri de yer aldı.

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TÜRKPATENT 12 ürünü coğrafi işaretli olarak tescilledi
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