Türksat 5B teslim alındı

Tasarım, üretim ve test aşamaları başarıyla tamamlanan Türksat
5B uydusu, Fransa
'da Airbus D&S tesislerinde düzenlenen törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
ile Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok tarafından teslim alındı. Teslim alım töreninin ardından Türksat 5B uydusunun SpaceX
tesislerine nakledilme hazırlıklar başladı.
ARALIKTA UZAYDA
Türksat 5B Uydusunun aralık ayı içerisinde ABD
'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan Yüksek Verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Türkiye
'nin yanı sıra Orta Doğu
'nun tamamı, Basra Körfezi
, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55
Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.
YERLİ ÜRETİM
Türksat 5B uydu projesinde Türksat A.Ş tarafından yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacı ile Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirilmişti. Türksat mühendislerinin desteği ile ASELSAN tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlanıp Türkiye'de üretilerek Türksat 5B uydusunda kullanılması sağlandı. Bu sayede ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi ve uzay tarihçesi kazanması Türksat 5B uydusu ile gerçekleştirilmiş olacak.
KAPASITE ARTACAK
Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan KA Band kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek. Türksat 5B uydusu; 4.5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kW güç kapasitesi sahip olup, ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece Doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilecek.