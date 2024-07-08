TÜRKSAT 6A uzaya gönderiliyor

Yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A, TSİ 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olan törende, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılacak fırlatma canlı olarak takip edilecek. 42° Doğu yörüngesinde göreve başlayacak olan Türksat 6A uydusunun, yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş bir kapsama alanında Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi olan TÜRKSAT 6A projesinde yer alan kurumların, uydunun yerli ve milli olarak üretilmesini sağlarken uydu, 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlandı. Fırlatma kütlesi yaklaşık 4,2 ton olan ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3.5 milyardan 5 milyara çıkacak.