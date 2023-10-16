Türksat 6A’da geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın şu ana kadar ki yapılan tüm testlerden başarıyla geçtiğini söyledi. Mart 2024'te yer tesliminin yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A fırlatılmak üzere Space X firması ile yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilecek, Haziran 2024'te de fırlatılacak. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin uydu serüveni Türksat 1B ile başlamıştı. Geçen zaman süresince Türkiye, bu alanda büyük mesafeler kat ederek, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı hizmete sunacak. Türksat 6A haberleşme uydusu, Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden biri haline getirecek.