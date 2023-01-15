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Giriş Tarihi: 15.1.2023

TÜRKSAT-6A’da sona yaklaşılıyor

TÜRKSAT-6A’da sona yaklaşılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydusu'nun sistem seviyesi test faaliyetlerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test ediliyor. Aralık 2022 itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlandı" dedi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin, TÜRKSAT- 6A ile ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağının altını çizerek, "TÜRKSAT uydularıyla kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunulacak. Türkiye, TÜRKSAT-6A ile bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek" diye konuştu.
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TÜRKSAT-6A’da sona yaklaşılıyor
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