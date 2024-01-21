Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, acil durum dönemlerinde koordinasyonu üstlenen ekiplerin iletişim altyapısının Türksat uydularına emanet edildiğini bildirerek, "Türksat tarafından bu amaçla kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türksat tarafından kurulan uydu antenlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Acil durum dönemlerinde koordinasyonu üstlenen müdahale ekiplerinin iletişim altyapısının Türksat uydularına emanet edildiğine işaret eden Uraloğlu, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan Türksat uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. Böylelikle Türksat tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD ARAÇLARINA UYDU TERMİNALİ KURULDU

Uraloğlu, Türksat'la yapılan mutabakatla, acil durum müdahale araçları ve kurumlarının VSAT antenleriyle donatıldığını bildirdi.

Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlanan terminallerle, afet durumlarında iletişim kesintisinin önüne geçildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"100 megabite kadar internet de VSAT antenleriyle kurumlara sağlanan imkanlar arasında yer alıyor. Türk Kızılay yardım araçlarının büyük bölümü de antenlerine kavuştu. Güvenlik görevlerinin yanı sıra acil durumlarda en fazla destek alınan Jandarma Genel Komutanlığımıza da uydu terminallerinin kurulumunu tamamladık."