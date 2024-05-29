Türksat Genel Müdürü Ertok: Türkiye 6A uydusuyla uydu ihraç eden bir ülke haline gelecek

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen ve havacılık sektörünün önde gelen fuarlarından AIX 2024'te (Aircraft Interiors Expo-Uçak Kabin İçi Ekipmanları Fuarı), Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Cabin Interior Inc. (TCI), Türksat ve AJet arasında uçak içi internet hizmetleri için işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İmzalanan işbirliğini "çok önemli" olarak niteleyen Ertok, AJet'in Türkiye'nin en yeni hava yolu olduğunu ve gelecek dönemde önemli bir filoya sahip olacağını söyledi.

Ertok, Türksat olarak TCI ile işbirliği içerisinde AJet filosunun uçaklarına uydu üzerinden geniş bant internet hizmeti sunacakları bilgisini paylaşarak, uçaklarda öncelikle TÜRKSAT 5B uydusunun, Avrupa'nın belli bölgelerinde de diğer uyduların KA-bant kapasitesinin kullanılacağını dile getirdi.

Bu hizmetin gelecek yıllarda 20 megabite kadar çıkacağını, bunun uçak için önemli bir hız olduğunu vurgulayan Ertok, şöyle devam etti:

"Bundan sonra AJet filosundaki yolcularımızın internete kesintisiz ve rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Artık internet çağında yaşıyoruz. Çok kısa uçuşlarda bile artık hepimiz internete erişim istiyoruz ve bunu geniş bant internet hizmeti olarak Türksat uydularından sağlamak için büyük bir işbirliği yaptık. Burada tabii ki bu alanda uzun yıllardır çalışan önemli oyuncular var ama artık teknolojinin gelişmesiyle kapasitelerin oluşmasıyla uydu operatörlerinin, bizim gibi uydu operatörlerinin filolarına kattığı yeni uydularla TCI gibi bu hizmetleri sunabilen partnerlerle biz de ülkemizden bu işi global olarak yapabilecek bir birliktelik oluşturmak istiyoruz."

Ertok, AJet'in bunun ilk adımı olduğunu kaydederek, bunun, TCI-Türksat ortaklığının bundan sonra global alanda da farklı hava yollarına, uçaklara uydu interneti sunulabilmesi için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.