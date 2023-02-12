Türksat internet hizmeti için deprem bölgesine 800’den fazla uydu terminali ulaştırdı

Çalışmalar kapsamında Hatay'da bulunan Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, AA muhabirine, ülkeyi yasa boğan depremler nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

Demirel, Türksatın deprem bölgesinde üzerine düşen görevi yapmak için çalıştığını belirterek, AFAD, Kızılay, jandarma ve diğer kamu kurumları ile çadır kent, stadyum ve toplanma merkezlerinin, karasal altyapının olmadığı veya kesildiği noktalarda internet hizmetlerini sağladıklarını söyledi.

Vatandaşlara internet kapsama alanını oluşturmak için de uydu terminallerini kurduklarını kaydeden Demirel, "Bu terminaller aslında çatılarımızda televizyon yayınları için kullandığımız çanak antenlerin benzeri, 75 santim çapında. Bunları lokal olarak, 100-150 metre civarında internet kapsaması sunacak şekilde, vatandaşlarımızın internete girip haberleşme imkanına kavuşmalarını sağlamak için kuruyoruz" diye konuştu.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Demirel, depremden etkilenen 10 ilde uydu terminalleri kurduklarını aktararak, "800'den fazla uydu terminalini sahaya ulaştırdık. Bunlardan 70'ten fazlasını aktif ettik. Hepsi bizim Türksat 5B uydumuzdan. Kendi uydularımız üzerinden internet hizmeti sağlıyoruz. Bunları tamamen kendi imkanlarımızla, ekiplerimizle yapıyoruz. Aynı zamanda kurulum için çok donanımlı, çok sağlam ekibimiz var. Onların da desteğiyle, Türksatın bütün teknik altyapısıyla depremden etkilenen bütün illerde bu hizmetleri sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Tüm işlemleri AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demirel, şunları kaydetti:

"Bize talep geldiği sürece sürekli sahadayız. Şu anda sahada 60'ın üzerinde personelimiz var. Herhangi bir talep gelmesi durumunda anında oraya intikal ederek, terminalleri kuruyoruz. Talepler geldiği sürece bunları kurmaya devam edeceğiz. Her türlü teknik ekipmanımız, donanımımız hazır. Hiçbir eksiğimiz yok. İhtiyaç olduğu sürece burada bulunmaya devam edeceğiz. Çadır kentler olur, başka diğer talepler olur, bunları yapmak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Demirel, amaçlarının internet hizmeti sunmak olduğunu belirterek, "Belli kapsaması var. Bu antenlerin içinde modem var, evlerde olduğu gibi. Evlerinizdeki veya ofislerinizdeki Wi-Fi kapsamasını biz açık alanlara taşımış oluyoruz" dedi.