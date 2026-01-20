Türksat ve Vodafone’dan fiber altyapıda işbirliği

TÜRKSAT ile Vodafone, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek ve fiber internet erişimini yaygınlaştırmak amacıyla stratejik bir işbirliği protokolüne imza attı. Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri kapsamında kamu ve özel sektörün fiber yetkinliklerini birleştirecek olan "Toptan Seviyede Veri Akış Erişimi Hizmeti, TV Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü", Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy tarafından imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Vodafone, Türksat'ın fiber altyapısını kullanarak 1.3 milyon haneye daha fiber internet ulaştırmaya başlayacak. Vodafone'un fiber altyapı üzerinden erişim sağladığı hane sayısı 23.7 milyona yükselecek.