TürkTraktör üretimdeki pazar payını artırıyor

Ahmet Canbeyli, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda, TürkTraktör'ün yeni modelleri, yerli üretim iş makineleri ile tarım ekipmanlarını ve hassas tarım teknolojilerini sergilediklerini söyledi.

Fuarda geçen günlerde banttan indirilen 1 milyonuncu traktörün yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Canbeyli, TürkTraktör'ün ürün ve finansman kampanyalarının da çiftçilere tanıtıldığını aktardı.

TRAKTÖR PAZARI 64 BİN ADEDE ULAŞTI

Canbeyli, şirketin ve sektörün 2021 yılını rekorla kapattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl büyük başarıların hem de büyük zorlukların olduğu bir yıldı. Malum salgından dolayı tedarik zincirinin önemli sıkıntılarını hissettik, gördük ve yaşadık. Bu sadece traktör üreticilerine ya da ekipman üreticilerine has değildi. Hemen hemen her endüstri benzer sıkıntılar yaşandı ama buna rağmen rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Üretimde TürkTraktör olarak tarihimizin en yüksek adette traktörünü ürettik.

İhracatta rekor kırdık. Büyük bir övünç kaynağı oldu. Traktör pazarı 64 bin adede ulaştı. Traktör pazarı önceki yıla göre yüzde 33 büyüme gösterdi. Tarımın öneminin artması, 2018-2019'da küçülen traktör pazarının da getirdiği bir etkiyle pazar 2 yıldır büyüyor. Türkiye dünyada Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra 4'üncü büyük pazar oldu."

"ÜRETİMİN YAKLAŞIK YÜZDE 75'İNİ TEK BAŞIMIZA KARŞILIYORUZ"

Türkiye'nin traktör üretiminde büyümesini sürdürdüğüne dikkati çeken Canbeyli, "Türkiye'de traktör üretiminde rekor kırıldı, geçen yıl 72 binin üzerinde üretim gerçekleşti. TürkTraktör olarak üretimin yaklaşık yüzde 75'ini tek başımıza karşılıyoruz. Şu anda Türkiye'de satılan her iki traktörden birisi TürkTraktör'ün fabrikalarında üretilen traktörlerden oluşuyor.

Geçen yıl 48 bin 560 traktör üreterek tarihindeki rekor adedi gerçekleştirdik. İhracatın da büyük katkısı oldu. Başka bir rekor da ihracatta geldi. 130'dan fazla ülkeye 16 bin 176 traktör ihracatı gerçekleştirdik. Bunlar bizim için zorlukların yanında yaşadığımız çok güzel sonuçlar." diye konuştu.

"ÜRETİMİN BOLLUĞU AÇISINDAN ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜ GÜLECEK"

Canbeyli, Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkisinin bazı zorluklar getireceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu savaş beklenmeyen şekilde karşımıza çıktı. Dolayısıyla tedarik zincirindeki sıkıntılar belli bir dönem daha bu savaşın da getirdiği zorluklarla biraz daha devam edecek. Ham petrol, enerji fiyatlarındaki artış ve girdi maliyetleri gibi zorluklar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem üreticilerin, hem çiftçilerin önünde duracak.

Traktör üretimi açısından baktığımızda bu yıl Allah'a şükür hava şartları gayet iyi gidiyor. Geçen yıl önemli bir kuraklık yaşadık. Bu yıl gayet iyi gidiyor. Aralık ayından başlayarak ocak, şubat ve marttaki bu yağışlar, rekolteyi önemli ölçüde arttıracak. En azından üretimin bolluğu açısından çiftçilerimizin yüzü gülecek."