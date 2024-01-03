Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Turkuvaz Akademi’ye beş ödül birden
Giriş Tarihi: 4.1.2024

Turkuvaz Akademi’ye beş ödül birden

Turkuvaz Akademi’ye beş ödül birden
Dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan ve iş dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen The Stevie Awards MENA'da Turkuvaz Akademi 5 ayrı kategoride ödüle layık görüldü. KARGOMsende Dağıtım Hizmetleri Dijital Eğitim Programı (Yaşama, Öğrenme ve Çalışma Ortamlarında Yenilik Kategorisi-Altın), KARGOMsende Dağıtım Hizmetleri Dijital Eğitim Programı (Teknoloji Yönetimi, Planlama ve Uygulamada Yenilik Kategorisi-Gümüş), KARGOMsende Dağıtım Hizmetleri Dijital Eğitim Programı (Müşteri Memnuniyetinde Yenilikçi Başarı Kategorisi-Bronz), Turkuvaz TV Okulu (Büyümede Yenilikçi Başarı-Gümüş), İç Eğitmen Yetiştirme Projesi (Büyümede Yenilikçi Başarı-Bronz) ödülün sahibi oldu. Turkuvaz Akademi'den yapılan açıklamada, "Grubumuza katkı sunacak projelerle gelişim yolculuğumuzu sürdürmeye ve başarılara imza atmaya devam edeceğiz" denildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Akademi’ye beş ödül birden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA