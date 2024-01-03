Turkuvaz Akademi’ye beş ödül birden

Dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan ve iş dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen The Stevie Awards MENA'da Turkuvaz Akademi 5 ayrı kategoride ödüle layık görüldü. KARGOMsende Dağıtım Hizmetleri Dijital Eğitim Programı (Yaşama, Öğrenme ve Çalışma Ortamlarında Yenilik Kategorisi-Altın), KARGOMsende Dağıtım Hizmetleri Dijital Eğitim Programı (Teknoloji Yönetimi, Planlama ve Uygulamada Yenilik Kategorisi-Gümüş), KARGOMsende Dağıtım Hizmetleri Dijital Eğitim Programı (Müşteri Memnuniyetinde Yenilikçi Başarı Kategorisi-Bronz), Turkuvaz TV Okulu (Büyümede Yenilikçi Başarı-Gümüş), İç Eğitmen Yetiştirme Projesi (Büyümede Yenilikçi Başarı-Bronz) ödülün sahibi oldu. Turkuvaz Akademi'den yapılan açıklamada, "Grubumuza katkı sunacak projelerle gelişim yolculuğumuzu sürdürmeye ve başarılara imza atmaya devam edeceğiz" denildi.