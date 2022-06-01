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Giriş Tarihi: 2.6.2022

Turkuvaz Medya Grubu üniversitelilerle buluştu

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Turkuvaz Medya Grubu üniversitelilerle buluştu
Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Kariyer Zirvesi ve Fuarı 2022' firmalar ve öğrencileri bir araya getirdi. Fuarın sponsorlarından Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Birimi'nin de açtığı stantla yer aldı. Öğrenciler Turkuvaz Medya başta olmak üzere ilgi duydukları alanlarda sektör temsilcileriyle buluşarak staj ve iş imkânları hakkında bilgi aldı. Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen, "Burada öğrencilerimizle sektörün önde gelen firmalarını buluşturuyoruz" dedi.
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Turkuvaz Medya Grubu üniversitelilerle buluştu
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