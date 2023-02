Turkuvaz Medya, Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

Şehirlerimizle ilgili uzun yıllardan beri yaptığımız çalışmalar var. 2020 yılında 81 ilimizin su ile ilgili planlamasını yaptık, 2022 yılında nüfusu 100 binden fazla olan ilçeler de il gibi, onlarla ilgili de planlamaları gerçekleştirdik, bu iş ve işlemler yürüyor. Farkındalık önemli, 7'den 77'ye herkesin kendi üzerine düşeni eksiksiz noksansız yapmalarını sağlamamız gerek."

BAKAN VARANK: TÜRK SANAYİSİ DÜNYA PAZARLARINDA ÜST SIRALARA TIRMANIYOR



Zirvedeki konuşmasında "Türkiye dün sadece, bilimin, teknolojinin ve üretimin pazarıydı" ifadesini kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugünse bilimin, teknolojinin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri hâline geldi. Sanayi ürünlerinin domine ettiği ihracatımızın küresel ihracat pazarından aldığı pay giderek yükseliyor. Sanayide katma değerli üretim artıyor. Türk sanayisi dünya pazarlarında üst sıralara tırmanıyor. Güneş paneli, demir çelik, beyaz eşya ve ticari araç üretiminde Avrupa birincisiyiz. Küresel inovasyon endeksinde son 3 yılda 14 sıra birden atladık. Küresel ekonomi zorlu süreçlerden geçerken Türk sanayii yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam ediyor. Gönül isterdi ki, yaptıklarımızdan bahsederken 6'lı masanın temsilcileri de burada olsun. Çünkü belli ki, bakanlığımızın politikaları hakkında en ufak bilgileri yok. Kamuoyuna ilan ettikleri Mutabakat Metni'nde, halihazırda yaptığımız her şeyi kendilerine hedef olarak koymuşlar. İşte biz o yüzden diyoruz ki, bizim yaptıklarımıza 6'lı masanın hayalleri bile erişemez" diye konuştu.

'İŞ DÜNYASINI TEHDİT EDEN BİR MUHALEFET VAR'



Cumhuriyetin 100'ncü yılında vatandaşların ve iş dünyasının doğru kararlar vererek ülkeyi rotasında tutacağına inandığını belirten Varank, "Zaman zaman, iş dünyasıyla bir araya geldiğimi ifade ettim. İş dünyasıyla bir araya geldiğinde kendilerini siyasi anlamda mutlaka vizyon karşılaştırması yapmalarını tavsiye ediyorum. Bakın bugün iş dünyasını tehdit eden, yatırımcıları tehdit eden, Türkiye'den kovmaya çalışan bir muhalefet partisi var. Müteahhitleri geldiğinde içeri atmakla tehdit eden bir muhalefet partisi var. İş dünyasının bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Birisi sizi tehdit ediyorsa buna en yüksek tepkiyi de yine iş dünyasının vermesi lazım. Ben bunu TOBB'a da söylüyorum. Farklı iş dünyası organizasyonlarına da söylüyorum. Eğer, müteahhitleri tehdit eden bir muhalefet partisi varsa evet bir siyasi olarak bunun cevabını veriyoruz. Biz kendilerine gerekli cevapları söylüyoruz ama Müteahhitler Birliği'nin çıkarak konuşması lazım; 'Kardeşim sen nasıl bir müteahhidi tehdit edebilirsin? İş dünyasını nasıl tehdit edebilirsin? Beni tehdit ederek mi benden oy almaya çalışıyorsun?' diye bunu açık yüreklilikle ifade edebilmesi lazım" dedi.

Konuşmasının devamında Varank, "Onun için biz diyoruz ki, kim gerçekten ekonomiden yana, kim özel sektörden yana? Yine aynı muhalefet partisinin lideri ne diyor? 'Yirmi yılda Türkiye'de fabrika mı kuruldu?' diyor, 'Devlet 20 senede çimento fabrikası mı kurdu diyor? AK Parti çimento fabrikası mı kurdu' diyor? Türkiye'nin dünyanın en büyük çimento ihracatçılarından biri olduğunun farkında bile değil. Ben soruyorum iş dünyasına, siz geldiğinde çimento fabrikası kuran bir iktidar mı istersiniz? Yoksa iş dünyasına gerekli teşvikleri vererek onların önünü açan bir iktidar mı istersiniz? İşte bu iki vizyonu mutlaka iş dünyasının karşılaştırması buna göre 2023'te karar vermesi lazım. Biz Türkiye'nin kalkınmasının bilimden, teknolojiden, üretimden geçtiğinin farkındayız ama bunun özel sektörün eliyle yapılacağını da biliyoruz. Devletin kurduğu bir çimento fabrikasının dünyada artık rekabetçi olma şansı yok. İş dünyasının Türkiye'nin önünü açacağının farkındayız. Hamdolsun, bugün 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa iş dünyası, iş dünyası sayesinde bunu başarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, KÖKLÜ EKONOMİK REFORMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde u gönderdiği video mesajla önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırlamak için aralıksız çalıştıklarına dikkat çekti.

Bakan Adil Karaismailoğlu gönderdiği video mesajda, "Son 20 yılda hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar ve uygun yasal altyapının tesis edilmesi sayesinde ülkemiz, pek çok ekonomik dalgalanmadan, hatta ataklardan başarıyla çıkmayı başarmıştır. Olağanüstü koşullar altında dahi büyümesini sürdürmüştür. 2020 yılında başlayan pandemi süreci ve ardından, yakın coğrafyamızda cereyan eden Ukrayna-Rusya savaşı gibi bölgesel istikrarsızlıklar nedeniyle küresel belirsizliklerin çok daha fazla hissedildiği zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Dünyanın en büyük ekonomileri sarsılmış durumda. Buna rağmen güçlü bir ekonominin inşası için uyguladığımız politikalar, köklü reformlarımız ve dev yatırımlarımızla 2022 yılı 254,2 milyar dolar ihracatla rekor bir seviyede kapanmıştır. Bu zorlu süreçte, bölgemizde adeta bir istikrar adası olarak ön plana çıkmaktayız. 2023 yılı bütün çabalarımızın karşılığını almaya başladığımız yeni bir mihenk taşı olacaktır. Bugüne kadarki tüm hazırlıklarımız ve yeni vizyonumuzla 2023, ihracatta yeni rekorların geldiği bir sene olacaktır" dedi.

"SON 20 YILDA YAKLAŞIK 1 TRİLYON 743 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bağımsız ve güçlü bir ekonominin oluşturulması ve sürdürülmesinde altyapı yatırımlarının yeri ve öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar; Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul Havalimanı, Ordu-Giresun ve Rize Artvin Havalimanları, İstanbul -İzmir, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde Otoyolları gibi Türkiye'yi geleceğe taşıyan ve dünyayı Türkiye'ye bağlayan nice dev ulaştırma yatırımlarını YAP İşlet Devret modeli ile hayata geçirdik. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizcilik alanında Kamu Özel İşbirliğiyle Modeli ile yapılan yatırımlarımız incelendiğinde, 2024 yılında elde edeceğimiz gelirler ve ödemeler başa baş noktasına gelecektir. 2025'te gelirlerimiz, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektöründe KÖİ Modeli ile inşa edilen eserler sayesinde hazinemize net nakit akışı sağlanacak, devletimiz ilave gelire kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

TREN SİNYALİZASYON VE ARA YÜZ ÇALIŞMALARINI DA YERLİ İMKANLARLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bakan Karaismailoğlu, "Çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olan ve her adımını planlayarak geleceğe küresel oyun kurucu olarak ilerleyen Türkiye sesini tüm dünyaya duyurdu. Haberleşme, ulaşım, savunma sanayi, otomotiv, denizcilik… Hangi alanda olursa olsun yerli ve özgün üretime büyük önem veriyoruz. Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayi ile iş birliği sağlayarak tüm paydaşları buluşturan projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla 22 Ocak'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz enlerin ve ilklerin projesi olarak tanımladığımız Kağıthane –İstanbul Havalimanı'nı metrosunda bakanlığımızın destekleri ile ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılmakta. Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü yani milli ve yerli olarak gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmalarını da yerli imkanlarla hayata geçireceğiz. Çok yakında hızlı tren hatlarımızda TÜRASAŞ'ın ürettiği milli trenleri kullanacağız. Özgün tasarım ve ileri teknoloji ile Elektrikli Ana Hat Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

5G'Yİ MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN DA ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA GÖRMEKTEYİZ

İletişim ve telekomünikasyon sektörünün artık en önemli altyapısının internet olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Dünyada 2020-2025 yılları arasında operatörler tarafından mobil şebekelere 1.1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'i 5G teknolojisine yönelik olacağı beklenmektedir. Bu durum hem iç pazar, hem de dış pazar açısından büyük bir potansiyelin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bilişim ve telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi ile ilgili her türlü yatırımı stratejik yatırım olarak görmekteyiz. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyaç var. 5G de bunların en önemlilerinden biri. Ülkemizde 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerle dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefledik. Ayrıca 5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, ülkemizin milli güvenliği açısından da öncelikli konular arasında görmekteyiz" dedi.

NE YAPARLARSA YAPSINLAR BİZ YATIRIMLARIMIZI KESMEYECEĞİZ

Bakan Karaismailoğlu, "Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Ulaştırma ve Altyapı politikalarımızı ekonomimizi ve dahi bağımsızlığımızı güçlü temellere oturtmak üzere hayata geçirmekteyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler biz yatırımlarımızı kesmeyeceğiz. Aksine yeni projeler üreterek Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevireceğiz" diye konuştu.

BAKAN KURUM: 21. YÜZYIL STRATEJİ PLANINI GELECEK AY AÇIKLAYACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan, 81 ilin 100 yıllık geleceğini ortaya koyan Türkiye 21. Yüzyıl Mekansal Strateji Planı'nı gelecek ay açıklayacaklarını bildirdi.

Kurum, "Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri" programına video mesaj gönderdi. Dünyanın ve Türkiye'nin iklim krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Kurum, Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği kaynaklı afetleri anımsattı. Kurum, "Bakanlık olarak, ülkemizi iklim krizine uyumlu bir hale getirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Dünyada yeşil dönüşümün merkeze alındığı, yeni normalin artık en yüksek sesle gündeme geldiği bir dönemde, attığımız her adımı Türkiye'nin ufkuna uygun bir şekilde atıyoruz. Çünkü artık her devlet, her millet için 'yeşil dönüşüm' kaçınılmazdır, ülkemiz için de olmazsa olmazdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yeşilin, çevrenin, sürdürebilirliğin, tasarrufun ve net sıfır emisyonun asrı olarak tarihe geçen bir yüzyıl istediklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten Kurum, "Gayemiz, Türkiye Yüzyılı'nda, yeşil kalkınma devrimini tüm detaylarıyla tamamlamış, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmış lider ülke Türkiye. Bu mücadeleye büyük katkı sunacak Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planımızı, 22 kurumumuzdan oluşan İklim Koordinasyon Kurulumuzla, gayrimenkul sektörü de dahil tüm alanları kapsayacak şekilde 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.

"MAYIS AYI BAŞINDA ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN AÇILIŞINI DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kurum, 2017'de başlayan "Sıfır Atık Projesi"nin de tüm dünyada bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada çok az ülkenin başarabileceği bir 'yeşil seferberliği' olan millet bahçelerimizin sayısı artık 500'e yaklaştı. Bu sayıyı önümüzdeki 5 yıl içerisinde bine, toplam yeşil alan büyüklüğümüzü ise 2023'te 81 milyon metrekareye ulaştıracağız. Böylece kişi başı yeşil alan miktarımızı, 15 metrekare ve üzerine çıkaracağız. Mayıs ayı başında, sözde çevreci, maskeli doğaseverlerin itirazlarına rağmen, yemyeşil bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını da Cumhurbaşkanımızla ve yüz binlerle birlikte gerçekleştireceğiz."

Bakan Kurum, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, 2012'de başlayan büyük dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını belirterek, 81 ilde 250 bin konutun dönüşümünün de sürdüğünü bildirdi.

Afetlerden zarar görmüş İzmir, Elazığ, Kastamonu, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplam 45 bin konutla, her biri kendi şehrinde ilk olan tarihi dönüşümlere imza attıklarını belirten Kurum, tarihi kent meydanlarında yapılan ihya çalışmaları ile "Yeşil Sanayi, Yeşil OSB" kapsamında yürütülen faaliyetleri de anlattı.

"BENİM, 'GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN YENİ NORMALİ' ADINI VERDİĞİM SÜREÇ ARTIK BAŞLAMIŞ DURUMDA"

Sosyal konut uygulamalarına ilişkin faaliyetleri de aktaran Kurum , "İlk Evim İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" projelerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de gayrimenkul sektöründeki her hamlenin 250 alt sektörü etkilediğine işaret eden Kurum, "Pandemi 2020 yılında başladı. 2022 yılının son çeyreğinde gündemden düşmeye başladı. Salgından etkilenen sektörler yeniden toparlanıyor. Benim, 'gayrimenkul sektörünün yeni normali' adını verdiğim bir süreç artık başlamış durumda." dedi.

Bugün yatırımcıların yalnızca şirketlerin ulaştığı maddi kazançlara odaklanmadığını, yatırım kararlarını çevresel, sosyal ve yönetişim verilerine göre aldıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Yeni normale uyum sağlamak adına çok güçlü bir hamle yapıyoruz. Bu hamleyle gayrimenkul dünyasının geleceğini şekillendireceğiz. Doğru yatırımların doğru alanlarda yapılmasının, sanayinin belli büyüme öngörüleriyle planlanmasının, lojistik güzergahların net bir şekilde belirlenmesinin önünü sonuna kadar açacağız.

4 yıl süren çalışmaların ardından, bilim insanlarımızla birlikte tamamladığımız, 81 ilimizin 100 yıllık geleceğini ortaya koyan, Türkiye 21. Yüzyıl Mekansal Strateji Planımızı, mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve siz değerli sektör temsilcilerimizle birlikte, gururla açıklayacağız. Bu planla, şehirlerimizin siluetlerini koruyacağız. İnsanımızın hayat kalitesini artıracağız. İstihdamımızı güçlendireceğiz. Kent içi raylı sistemler, mikromobilite ve bisiklet yolu sayılarımızı artıracağız. Yeşillendirilmiş ve güvenliği sağlanmış yürüme ağlarını kuracak, ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan batıya ekolojik koridorlarla, yeşil ağlarla öreceğiz. İnşallah hep birlikte; gelecek 10 yıl içinde şehirlerimizin tamamının yapısal, çevresel, kültürel ve ekonomik dönüşümünü tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşilin, dijitalin, enerjinin, sürdürülebilirliğin, teknolojinin ve gücün asrı olarak tarif ettiği Türkiye Yüzyılı inşallah muhteşem Türk şehirleriyle taçlanacak."

"Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri" programına görüntülü mesajla katıllan bir diğer isim olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Karadeniz ve Orta Asya bölgesindeki kaynakların Türkiye'deki gaz ticaret merkezinde bir araya gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hazar ve Balkan coğrafyalarını bir araya getiren Güney Gaz Koridoru'nda da bu yöndeki hedeflerimizi güçlendirecek yeni adımlar atmayı planlıyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacağına işaret eden Dönmez, "Burada son zamanlarda ağırlık verdiğimiz enerji diplomasimize önemli bir halka daha ekleyeceğiz. Azerbaycan'dan İtalya'ya kadar hinterlandımızdaki üretici ve tüketici ülkelerle önemli görüşmeler yapacağız." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin son zamanlarda Gaz Ticareti Merkezi olması yönünde önemli adımlar attığını belirterek, son 1 yılda hem kaynak hem de tüketici olmak üzere 15 ülkeyi ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Bu ülkelerden bazılarının Azerbaycan, Cezayir, Katar ve Nijerya olduğu bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu ülkelerle kapasite artırımları konusunda müzakereler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz açık ve net. Çok sayıda kaynak ülkenin buluştuğu, çok taraflı ve çok kontratlı alım-satımların yapıldığı, gazın depolandığı, talep gereksinimlerine göre en uygun şekilde dağıtıldığı ve referans fiyatın oluştuğu bir merkez haline gelmek istiyoruz. İşlevsel bir gaz ticaret merkezi olmak için fiziki altyapıya, gelişmiş bir giriş-çıkış sistemine, gaz borsasına, dengeleme sistemine ve depolama altyapısına sahibiz."

Yakın zamanda Karadeniz gazının da Türkiye'nin doğal gaz alt yapısına ekleneceğini dile getiren Dönmez, "Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Karadeniz ve Orta Asya bölgesindeki kaynakların Türkiye'deki gaz ticaret merkezinde bir araya gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hazar ve Balkan coğrafyalarını bir araya getiren Güney Gaz Koridoru'nda da bu yöndeki hedeflerimizi güçlendirecek yeni adımlar atmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"ISTANBUL GAS SUMMİT" DİYALOG PLATFORMU OLACAK

İstanbul'da 14-15 Şubat'ta düzenlenecek Istanbul Gas Summit'e (İstanbul Gaz Zirvesi) ilişkin Dönmez, zirveye Akdeniz, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya Kuzey Afrika ve Uzak Doğu'dan enerji bakanları, kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcileri ile uluslararası enerji örgütlerinin temsilcilerini davet ettiklerini aktardı.

Dönmez zirvede, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin enerji sektörüne etkilerini, arz ve talep dengesinde yaşanan güncel gelişmeleri, uluslararası fiyatları ve küresel arz güvenliğinin ele alınacağını vurgulayarak, "Istanbul Gas Summit, üretici ve tüketici ülkelerin görüş alışverişinde bulunacağı, yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği, en önemlisi de ülkeler arasında diyalog ortamını canlandıracak önemli bir platform olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel krizleri tek bir ülkenin çözmesinin mümkün olmadığının ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Dönmez, "Zirveyle İstanbul, enerjinin de yeni küresel merkezi olarak dünya gündemindeki yerini alacak." dedi.

"SADECE BORU HATLARIYLA DEĞİL LNG TAŞIMACILIĞI İLE DE YOĞUN GAZ TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Dönmez, üçüncü FSRU gemisi Saros'un yurt dışında LNG yüklemesini tamamladığını ve bir hafta içinde Türkiye'de olacağının altını çizerek, "İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle tesisimizi devreye alacağız." ifadesini kullandı.

Saros'a FSRU'yu LNG kargo taşıması için de kullanacaklarını aktaran Dönmez, "Böylece sadece boru hatlarıyla değil LNG taşımacılığı ile de daha yoğun bir gaz ticareti gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"FERROBOR VE BOR KARBÜR TESİSLERİ DEVREYE ALINACAK"

Maden alanındaki gelişmelere de değinen Dönmez, Bandırma'daki tam kapasite çalışacak lityum tesisinin temelini bu ay sonlarına doğru atacaklarını söyledi.

Dönmez, Eskişehir, Beylikova'da 17 nadir toprak elementinin en az 7-8'ini keşfettiklerine dikkati çekerek, "Yine şubat ayının sonunda bu cevherleri işleyecek pilot tesisimizin açılışını yapacağız inşallah. Buradan elde edeceğimiz parametrelerle de tam kapasiteyle yılda 570 bin ton nadir toprak elementi işleyeceğimiz tesisimizin temelini atacağız." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin söz konusu nadir madenlerle ileri teknoloji ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyulan uç ürünleri üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke olacağını dile getiren Dönmez, "Böylece havacılıktan telekomünikasyona, sağlıktan uzay çalışmalarına kadar pek çok alanda ileri teknoloji ürünlerdeki yerlilik oranımızı da artışmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.