Turkuvaz Medya’ya genç istihdam ödülü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Kulübü sağlıktan giyime, medyadan eğitime birçok alanda düzenledikleri anketler sonucu 42 farklı alanda kişilere ve şirketlere ödül verdi. 'Mavi Elma' adlı ödül töreni İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi içerisinde bulunan İşletme Fakültesi'ne bağlı Prof. Dr. Mehmet Oluç Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Turkuvaz Medya da, 'Mavi Elma' ödül töreninde 'Yılın en çok genç istihdamı sağlayan işveren şirketi' ödülüne layık görüldü. Ödülü, törene ekibi ile birlikte katılan Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Emir Otluoğlu'nun elinden aldı.Ödül töreninde konuşan Arzu Çil, "Her yıl 1.500'ün üzerinde genç yeteneğe istihdam olanağı sağlıyor, kariyer yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. İstanbul Üniversitesi ile sayısız genç yetenek projesine imza attık. Bizi bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürümüzü gençlere istihdam olanağı sağlayan Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a sunuyoruz" dedi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse de, Turkuvaz Medya'ya organizasyona verdiği destekler için teşekkür etti.