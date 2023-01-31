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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Turkuvaz Türkiye Yüzyılı’na ev sahipliği yapacak

Turkuvaz Türkiye Yüzyılı’na ev sahipliği yapacak
TURKUVAZ Medya Grubu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla katılacağı zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci doğrudan katılarak birer konuşma gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajla konuşma yapacağı zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajıyla başlayacak zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıyla devam edecek. Zirve kapsamında yapılacak Yeni Yüzyılın Sanayisi, Yeni Yüzyılın Savurması, Yeni Yüzyılın Tarımı, Yeni Yüzyılın Altyapısı, Yeni Yüzyıl'ın Enerjisi ve Yeni Yüzyılın Gayrimenkulü panelleri ise sektörlerinin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Turkuvaz Türkiye Yüzyılı’na ev sahipliği yapacak
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