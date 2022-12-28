Turkuvaz’da eğitim ihracatı zirvesi

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde 'Eğitim Hizmeti İhracatı' masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede iki panel gerçekleştirilecek. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvenin özel oturumunda Ticaret Bakanı Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak. "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu panele ise Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Göktaş, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa Aydın konuşmacı olarak katılacak. Paneli Dilek Güngör yönetecek. 'Yükseköğretimin Uluslararasılaşması ve Eğitim Hizmetleri İhracatına Yönelik Destekler" paneli ise Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Aydın, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Erhan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu katılımıyla yapılacak. Paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem yönetecek.