TÜRMOB depremin mali tahribatını azaltmaya yönelik önerilerini ilgili kurumlara iletti

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle kaybolan defter ve belgeler için "zayi belgesi" alınması sürecinin kalıcı olarak kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kartaloğlu, deprem bölgesindeki mali müşavirlerin gerek deprem bölgesi içinde gerekse dışında bulunan mükellefleri için mücbir sebep tanımlaması yapılmasını talep etti.

Yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesinin, depremin ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacağına dikkati çeken Kartaloğlu, konuya ilişkin hazırladıkları önerileri ilgili kamu kurumlarına ilettiğini ifade etti.

Deprem bölgesindeki mükellefler için "YMM Tasdik Raporu" tanzim zorunluluğunun kaldırılmasını ya da raporların teslim sürelerinin uzatılmasını da isteyen Kartaloğlu, diğer önerilerini ise şöyle sıraladı: