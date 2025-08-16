TÜRSAB dolandırıcılar için önlemleri artırdı

VATANDAŞLARIN tatil talebinde yaşanan artışı fırsat bilen villa ve bungalov dolandırıcıları her gün tüketicileri yanıltacak yeni yöntemleri hayata geçiriyor. Sahte ilanlarla tüketiciler mağdur ediliyor. Dolandırıcı hesaplarla kararlı bir şekilde mücadele eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da aldığı önlemleri artırıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Birlik olarak 548 dosyayı savcılıklara bildirdik. Sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını her an takip ediyoruz. Hukuk birimimiz hem mağdurlara hem de üyemiz olan seyahat acentalarına destek veriyor, açılan davaları yakından izliyoruz. Google ve Meta gibi teknoloji firmalarıyla iş birliği içindeyiz. Sahte sitelerin arama sonuçlarında görünürlüğünü engelliyoruz" açıklamasında bulundu.