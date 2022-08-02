TUSAŞ, dünyanın beşinci büyük "Radar Kesit Alanı Test Tesisi"ni kuracak

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu kapasite ve kabiliyetle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük radar kesit alanı test tesisi olacak tesis, 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacak.

Milli Muharip Uçak'ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan tesis, son teknoloji altyapısıyla dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak.