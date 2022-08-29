TUSAŞ ilklere imza atacak

BU yıl ilki Azerbaycan'da olmak üzere ikinci kez Samsun'da düzenlenecek olan havacılık, teknoloji ve uzay festivali TEKNOFEST'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), 360 derece uçuş deneyimi yaşatacak bir teknolojiyi sergileyecek. Şirket, geçtiğimiz aylarda Azerbaycan TEKNOFEST'te sergilediği Milli Muharip Uçak (MMU) Sanal Gerçeklik Simülatörü'nü ilk kez Samsun'da festival ziyaretçileri ile buluşturacak. Deneyim alanları ve kariyer stantlarının yanında 'Geleceğin Yetenekleri Programı' kapsamında "Gelişim Atölyeleri" etkinliği de gerçekleştirilecek. Minikleri de festivalde unutmayan şirket, her gün festivalin ana sahnesinde HÜRKUŞ ve GÖKBEY Müzikali'ni 4-7 yaş arası çocuklarla buluşturacak.TUSAŞ'ın yerli imkânlarla özgün olarak geliştirdiği ANKA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ ve GÖKBEY gösteri uçuşları yapacak. "Geleceğin Yetenekleri Programı" kapsamında "Gelişim Atölyeleri" adıyla gerçekleşecek etkinlikte "HÜRKUŞ 6-10" yaş aralığındaki ve "HEZARFEN 11-14" yaş aralığındaki çocuklara robotik kodlama konusunda etkinlikler düzenlenecek.Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Havacılık, uzay ve teknoloji sevdalısı gençlerle bir kez daha buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Standımızda yer alacak olan deneyim alanları ile gençlerimizin havacılık hayallerine dokunacağız" dedi.