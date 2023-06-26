Tütün ihracatında 1 milyar $ aşılabilir

Türkıye'de 50 bin çiftçinin geçim kapısı olan tütün üretiminde 2022'de 829 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yıl 900 milyon dolarlık ihracat hedeflenen sektörde, yeni kategori ürünlerde ek ihracat potansiyeli bulunuyor. Isıtmalı sigaralara yönelik kıyılmış tütünün yarı mamul olarak ihraç edilebileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, yasal düzenlemelerle bu alanda ek 150 milyon dolarlık ihracat potansiyelin bulunduğu vurguluyor. Böylece tütün ihracatının 1 milyar doları aşabileceği belirtiliyor.162 farklı kategoride kesilmiş tütün, işlenmiş tütün ürünleri ve filtre ihracatı gerçekleştiren British American Tobacco (BAT) Samsun Fabrikası'nın Direktörü İlker Öğretir, yeni kategoriye özel tütün üretim kapasitesinin yıllık 7 bin ton olduğunu söyledi. Öğretir, "Normal sigaralarda kullanılan işlenmiş tütünün kilosu ortalama 10 dolarken, ısıtmalı ürünlerde kullanılan işlenmiş tütünün kilosu yaklaşık 15 dolar seviyesinde" dedi.Yasal kısıtlamalar nedeniyle bu ürünü işleyip yurtdışına ihraç edemediklerini aktaran Öğretir, şöyle devam etti: "Bunu kıyılmış tütün halinde satabiliyoruz. Ama regülasyonlar gereği, nihai kullanıcı için paketleyip ihraç etmemiz yasak. Bu kategoride ilk aşamada 150 milyon dolar gibi ek ihracat potansiyeli var. Bu yıl 900 milyon dolarlık hedef var. Eğer bu 'yeni kategori'ye izin verilirse bu alanda ihracatımız 1 milyar doları aşabilir. Türkiye bu konuda, ihracat üssü olabilir."