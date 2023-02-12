Tuvalet, depo ve konteyner talebi arttı vardiyalar ikiye katlandı

10 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden bir hafta geçti. Bölgeye TIR'lar dolusu giyecek ve yardımı yapılırken en büyük ihtiyaçlardan biri olan yaşam konteyneri, seyyar tuvalet ve su depolarının gönderimi için özel şirketler, STK'lar ve hayır severler harekete geçti. Bu kapsamda gelen talep üretici firmaların telefonlarını kilitledi. Yüksek talep karşısında üreticiler ihracatlarını durdururken, bazı şirketler vardiyalarını ikiye katladı bazıları da hafta sonu izinleri iptal edip, bölge için üretimlerini hızlandırdı.Konteyner fiyatları büyüklüğüne göre 40 bin ila 60 bin TL arasında değişiyor. Seyyar tuvaletler ise 15 ila 20 bin TL arasında seyrediyor. 1.000 litrelik su depolarının fiyatı da 2.100 TL. Orta büyüklükte bir firma günde 4 adet yaşam konteynerı üretebilirken büyük firmaların üretimi ise günde ortalama 25 adet. Ancak yoğun talep karşısında firmalar üretim bantlarını hızlandırıp üretimlerini iki katına çıkarmış durumda.Sektörün en büyük firmalarından biri olan KARMOD'un CEO'su Mehmet Çankaya, çok yüksek bir talebin geldiğini belirterek, "Depremin ilk gününden itibaren ihracatı durdurduk. Tüm üretimimizi deprem bölgesine yönlendirdik. Çağrı merkezimize günde 700-800 çağrı geliyor. Yüksek talep nedeniyle vardiyamızı ikiye çıkardık" dedi. Hali hazırda günde 50 yaşam konteyneri, 30 seyyar tuvalet ve 50 adet de 1.000 litrelik su deposu üretildiğini anlatan Çankaya, "Üretim bandımızdan 20 dakikada bir deprem bölgesine konteyner sevki oluyor. Biz bugüne kadar bölgeye 350 adet yaşam konteyneri, 120 adet mobil tuvalet ve 300 adet su deposu gönderdik. Diğer üreticilerle birlikte bölgeye şimdiye kadar toplam 3 bin konteyner 2 bin tuvalet gitti" dedi. Bölgeden 100 binin üzerinde talep geldiğini anlatan Çankaya, "Bunun ithalat yoluyla çözümü zor. Çünkü büyük olan bu ürünlerin ülkemize ulaşması bir ayı bulur. O nedenle bütün firmalar vardiyalarını artırdı, ihracatını dururdu" diye konuştu.DOĞUŞ Konteyner Genel Müdürü Mustafa Dursun, günlük ortalama 4 ila 6 adet yaşam konteynerı ürettiklerini belirterek, "Deprem nedeniyle ihracatı durdurduk. Tamamen iç pazara yönelik çalışıyoruz. Hafta sonu da izin yapmadan üretim yapıyoruz" dedi. Yaşam konteyneri fiyatlarının büyüklüğü ve şekline göre 40 ila 60 bin TL arasında değiştiğini anlatan Dursun, "Bugüne kadar bölgeye 80 tane gönderdik. 120 adet de ürettiğimiz konteyner bekliyor. Çünkü TIR bulamıyoruz. Bu konteynerler çok büyük olduğu için bir TIR'a en fazla iki tane konulabiliyor" diye konuştu. 5 binin üzerinde sipariş aldıklarını anlatan Dursun, hiç aralıksız üretimlerini sürdürdüklerini ekledi.