Tüyap’tan yeni fuar, yeni atılım: Maktek SMART, üretim teknolojilerinde çığır açmaya hazırlanıyor

5-8 Kasım 2025 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ilk kez düzenlenecek olan Maktek SMART, Endüstri 5.0 vizyonunu destekleyen en son teknolojileri bir araya getirecek. Robotik entegrasyon, endüstriyel yazılım çözümleri, otonom sistemler ve ileri üretim teknolojileri gibi kritik alanlara odaklanan organizasyon, Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası arenada daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

TÜYAP TECRÜBESİYLE SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK

Fuarcılık alanındaki derin deneyimi ve sektörel iş birlikleriyle bugüne kadar binlerce başarılı etkinliği hayata geçiren Tüyap Fuarcılık Grubu, bu yeni fuarı; MAKFED, TİAD ve ROBODER gibi sektörün öncü kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirecek. Türkiye'nin üretim ekosisteminde güçlü bir dönüşüm yaratması hedeflenen Maktek SMART; makine imalatçıları, otomasyon ve robotik üreticileri, teknoloji ve yazılım geliştiriciler, yatırımcılar ve akademik kurumları bir araya getirerek sanayideki dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak.

Fuar kapsamında;

İnovasyon Alanı ile en yeni teknolojiler interaktif bir deneyimle sunulacak,

ile en yeni teknolojiler interaktif bir deneyimle sunulacak, Start-up Sahnesi genç girişimcilere ve yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapacak,

genç girişimcilere ve yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapacak, B2B Görüşmeleri sayesinde sektör profesyonelleri yeni iş birlikleri kuracak,

sayesinde sektör profesyonelleri yeni iş birlikleri kuracak, Fikir Bankası platformu aracılığıyla inovatif projeler yatırımcılarla buluşturulacak.

Tüyap'ın fuarcılık tecrübesiyle hayata geçirdiği bu yeni fuar, Türkiye'nin üretim teknolojilerindeki rekabet gücünü artırırken, sektördeki en son gelişmeleri uluslararası paydaşlarla buluşturacak. Fuar, sanayinin geleceğine yön vermek isteyen tüm profesyoneller için benzersiz bir platform sunuyor.

GELECEĞİN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ MAKTEK SMART'TA

Endüstriyel yazılımlar, makine zekası ve hibrit üretim teknolojileri, üretimde verimlilik ve esnekliği artırırken; robotik entegrasyon ve dijital dönüşüm teknolojileri ise üretim süreçlerini birbirine bağlı ve optimize hale getiriyor.

İleri imalat teknolojileri, metroloji ve endüstriyel otomasyon alanlarındaki son gelişmeler de sektör profesyonelleriyle Maktek SMART'ta buluşacak. Otonom üretim sistemleri, yapay zeka ve AR/VR teknolojileri ise üretim sektöründe devrim yaratacak yenilikler olarak fuarda yer alacak.

Endüstriyel otomasyon, robotik çözümler, yapay zeka, eklemeli imalat, dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve dijital ikiz gibi günümüz üretim dünyasının anahtar trendlerini yakından takip eden Maktek SMART, sektörün geleceğine yön veren bir platform olarak öne çıkıyor.

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