Tuz Gölü’ndeki yavru flamingolar için yapılan çalışmalar devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Tuz Gölü'nde yürütülen projenin koordinatörlerinden Prof. Dr. Ahmet Karataş, "Bu yıl alınan tedbirlerin en önemlisi 4 kilometrelik bir su borusu döşenmesi. Su, Tuz Gölü'nün göl aynası kısmına kadar ulaşıyor ve flamingolar orada besleniyor. Önümüzdeki yıllar daha kalıcı bir çözüm üretilmesi için bakanlığımız çalışılıyor" ifadelerine yer verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Karataş, yapılan çalışmaları incelemek üzere geldiği Tuz Gölü'nde gazetecilere, Tuz Gölü'ndeki borular yardımıyla verilen suyla flamingolar başta olmak üzere bozkır kartalı ve toy gibi soyu tükenme tehlikesinde olan kuş türlerinin korunmasına yönelik izleme ve araştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tuz Gölü'nün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğini anımsatan Karataş, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle toplu yavru flamingo ölümleri olmuştu. Bu dünyamızın genel bir problemi. Küresel iklim değişikliği, kuraklaşma ülkemizde de özellikle Tuz Gölü havzasında oldukça hissedilir şekilde kendini gösteriyor. Kuraklığa bağlı olarak giderek artan susuzluk nedeniyle bu gibi canlı ölümleri oluyordu. Bu yıl ölümler büyük ölçüde önlenmiş oldu. 'Susuzluk nedeniyle hiç ölüm olmadı' diyebiliriz. Ancak bölgemizde mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi sulu tarımın yoğun olarak yapılması, artan kuyu sayısıyla susuzluk giderek artıyor. Civardaki barajlardan can suyunun daha çok salınması önümüzdeki yıllarda benzer durumların yaşanmaması için Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla yeni alternatif çözümler üretiliyor. Dilerim bundan sonraki yıllarda flamingolarımız ve su kuşlarımız ölmeden gelecek nesillere yetecek kadar bir popülasyon ile varlıklarını sürdürecek."