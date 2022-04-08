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Giriş Tarihi: 8.4.2022 09:45

Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte "zaman kıstası" getirildi

AA
Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte zaman kıstası getirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü konusunda yurt içi yerleşik tüzel kişilere zaman kıstası getirildi.

Bu kapsamda, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler aynı işlemi, dönem sınırı olmaksızın gerçekleştirebilecek.

Değişiklikten önce tüzel kişiler, 31 Aralık 2021'den itibaren bankalarda bulunan döviz hesaplarını, kur korumalı mevduat kapsamında değerlendirerek Türk lirasına geçebiliyordu. Yeni düzenleme ile söz konusu geçişin gerçekleştirilebilmesi için döviz kurunun 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 arasında hesaplarda bulunması şartı getirildi.

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Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte "zaman kıstası" getirildi
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