Twitter’ı satın alan Musk şaşırtmaya devam ediyor! İflas açıklaması...

Elon Musk, Şirket'in karının harcamalarını aşmaması halinde "bir iflasın" düşünülmez, imkansız olmadığını da ifade etti.

Habere göre Musk, ürün yöneticilerinden Twitter'ın da SpaceX'de ve Tesla'da kendisini başarıya götürenler gibi "çok etkili, güçlü ürün" oluşturmalarını istedi.

Bu arada Twitter'ın 3 üst düzey yöneticisi daha görevlerinden ayrıldılar.

Konuya yakın kaynaklara göre İnsan Kaynakları yöneticisi Kathleeen Pacini, Güvenlik ve Entegrasyon Global Başkanı Yoel Roth ve Satış Başkanı Robin Wheeler görevlerinden ayrıldılar.