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Giriş Tarihi: 3.4.2023

UBS-Credit-Suisse birleşmesinde %30 işinden olacak

UBS-Credit-Suisse birleşmesinde %30 işinden olacak
İsviçre bankaları UBS ve Credit- Suisse'deki istihdamın yüzde 30'una kadarının işten çıkarılması gerektiği bildirildi. Devralmanın ardından on binlerce çalışanın işini kaybedeceği belirtildi. Bankanın 120 bin olan istihdamının yüzde 20 ila 30'unun ortadan kaldırılması gerektiği kaydedildi. Sadece İsviçre'de yaklaşık 11 bin kişinin işini kaybedebileceği ancak kapatılacak olan ABD yatırım bankacılığında da işten çıkarmaların olacağı bildirildi. İsviçre'de dün açılan bir soruşturmada birleşme sırasında ceza yasalarının hükümet yetkilileri, regülatörler ve Credit Suisse ile UBS yöneticileri tarafından ihlal edilip edilmedi inceleniyor.
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UBS-Credit-Suisse birleşmesinde %30 işinden olacak
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