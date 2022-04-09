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Giriş Tarihi: 9.4.2022 13:56

Üç ayda 29.6 milyon yolcuya hizmet verildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Üç ayda 29.6 milyon yolcuya hizmet verildi

Türkiye genelindeki havalimanlarında bu yılın ilk 3 ayında üst geçişlerle birlikte 338 bin 386 uçağa hizmet verilirken yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.6 oranında artarak 29 milyon  663 bine ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mart ayına ait havayolu uçak ve yolcu trafiğini açıkladı. Salgın nedeniyle getirilen seyahat yasaklarının kaldırılmaya başlamasıyla birlikte mart ayında iç ve dış hatlarda Türkiye genelindeki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.3 oranında artarak 10 milyon 960 bin olarak gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte uçak trafiği ise 120 bin 295'e ulaştı.

Mart ayı gerçekleşmeleriyle birlikte Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk üç ayında iç ve dış hatlarda hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.6 oranında artarak 29 milyon 663 bine, üst geçişlerle birlikte uçak trafiği de 338 bin 386 olarak gerçekleşti.

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Üç ayda 29.6 milyon yolcuya hizmet verildi
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