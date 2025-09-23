Üç motosikletten ikisi sigortalı değil

2025 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı yaklaşık 6 milyon 770 bin motosiklet ve yük motosikleti var. Ancak bu araçlardan sadece 2 milyon 417 bini trafik sigortasına sahip. İstatistikler, motosikletlerin yüzde 64.3'ünün trafikte sigortasız seyrettiğini gösteriyor. İstanbul'da ise trafiğe kayıtlı 865 bin 600 civarında motosiklet bulunuyor ve bunların 456 bini sigortalı. Böylece İstanbul'daki motosikletlerin sigortalılık oranı yüzde 52.7 ile ülke ortalamasının üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, İstanbul'da sigortalılık bilincinin görece yüksek olduğunu ve sigortalanma oranının artış eğiliminde olduğunu belirtiyor.

ZORUNLU KAPSAMA ALINACAK

Karayolları Trafik Kanunu'nun 103'üncü maddesine göre, motor hacmi 50 cc ve altında olan benzinli veya güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen elektrikli 2 ya da 3 tekerlekli taşıtlar için trafik sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) verilerine göre, Türkiye'deki 6 milyon 770 bin motosikletin yaklaşık 1 milyon 200 bini bu kapsamda yer alıyor. Dolayısıyla trafik sigortası yaptırması zorunlu 5.5 milyon motosikletin yüzde 56.5'i yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan kanun taslağı ile motorlu bisikletlerin de trafik sigortası zorunluluğu kapsamına alınması planlanıyor. Taslak, çalışma komisyonundan geçti ancak henüz TBMM genel kuruluna sunulmadı.