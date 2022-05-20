Üç ülkede rekor enflasyon

Enflasyondaki sıçrama dün üç ülkede rekor kırdırdı. Almanya üretici fiyatlarında 1949'da istatistiğin tutulmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek enflasyonu yaşadı. Hindistan sekiz, Japonya'da da yedi yılın en yüksek tüketici fiyatları seviyesi görüldü.Almanya'da şirketlerin Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte, başta doğalgaz, elektrik, et ve kahve ürünleri olmak üzere fiyatlarını rekor hızla artırdığı bildirildi. Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bölgedeki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının etkisiyle, Nisan 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33.5 yükseldi. Bu en yüksek yıllık artış oldu. Verilere göre, enerji fiyatları, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87.3 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 87.7 ve doğalgaz fiyatları yüzde 154.8 arttı.Japonya da tüketici fiyat endeksinden yara alan ülkelerden. Enflasyon yedi yılın zirvesinde. Nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.1 yükseldi. Mart 2015'ten bu yana ülkedeki en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. Böylece enflasyonda, Japonya Merkez Bankasınca (BoJ) gözetilen yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi son 7 yıldır ilk kez aşıldı. Verilere göre, nisanda yemeklik yağ fiyatı yüzde 36.5, benzin, gaz dahil enerji fiyatları yüzde 19.1 arttı.