Üç yıl üst üste Karadeniz’de büyük keşif!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de 29 Ekim 2022'de sondajına başlanan Çaycuma-1 kuyusunda çalışmaların başarıyla tamamlandığını duyurdu. TPAO, bu başarının 2020 yılında Sakarya Sahası'nda, 2021 yılında ise Amasra Sahası'nda yapılan keşiflerin hemen ardından geldiğini belirterek yaptıkları çalışmalar sonucunda Çaycuma Sahası'nda 58 milyar metreküp rezerv olduğunun bilgisini verdi.

TPAO konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut proje kapsamında, deniz tabnında doğal gaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri bölgesi'nde bir doğal gaz işleme tesisi ve tüm bu üniteleri birbirine bağlayacak boru hatları inşası büyük ölçüde tamamlanmıştır. Üretim öncesi yapılacak planlı testlere müteakip ilk üretimin 2023 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin ilk fazında günde 10 milyon metreküp doğal gaz karadaki doğal gaz işleme tesisine ulaştırılacaktır. İleriki yıllarda, gelecek fazların da devreye alınmasıyla, proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması planlanmaktadır.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında, derin deniz arama, sondaj ve üretim operasyonları alanındaki faaliyetlere ilişkin olarak, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Melih Han Bilgin: "2022 yılı bitimine çok az bir süre kala Çaycuma-1 kuyusu ile üç yıl üst üste Karadeniz'de ultra derin deniz alalarda 3. keşif başarısı elde edilmiştir. Bölgede yapılacak geliştirme planlaması ile bu ilave doğal kaynapın da ülkemize hızlı bir şekilde kazandırılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir" dedi.

Arama faaliyetlerine ek olarak, TPAO Sakarya ve Amasra Sahasının rezerv değerlendirmeleri için DeMac firması ile çalışma yürütmüş ve sonucunda bu iki sahanın toplam yerinde gaz miktarı -1 TCM olarak raporlanmıştır.

TPAO, son yıllarda ön plana çıkan başarılı derin deniz arama ve geliştirme çalışmalarını, milli ve yerli imkanlarla gerçekleştirdiği derin deniz soondaj faaliyetleri ile kesintisiz sürdürmektedir."