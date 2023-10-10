Üç yıllık kârın yüzde 40’ı yatırımcıya dağıtılacak

UZUN dönem araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Borlease Otomotiv, halka arz oluyor. Şirket ve hakim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiği dağıtılabilir net dönem kârı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40'ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Kârlılık oranlarının yüksek olduğunu dile getiren Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, yatırımlar dışında ayrılan tutarı temettü olarak dağıtacaklarını belirtti. Yaklaşık 1.2 milyar TL büyüklüğündeki halka arz kapsamında talep toplama 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.Yaklaşık 8 bin adetlik araç filosu bulunan firmanın toplam 47.000.000 adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4.700.000 adet pay da ek satışa konu olabilecek. Toplamda yüzde 30'luk bir halka arz planlanıyor. Birim pay fiyatının 25.29 TL olarak belirlendiği arzda, sağlanacak fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacak. Yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerin geri ödemesinde kullanılacak.