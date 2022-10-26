Uçak biletleri yüzde 20 indirimli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinden uzak eğitim gören öğrenciler için yılda 2 kez ulaşım desteği verileceği açıklamasından sonra bir müjdeli haber de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. Türk Hava Yolları (THY) ile MEB arasında dün bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, bakanlığa bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere ve yurt dışı öğrenime gönderilen bursiyerler ile eş ve çocuklarına indirimli uçuş imkânı sağlandı. Öğretmenler, eşleri ve çocukları THY'nin yurtiçi uçuşlarından yüzde 20 indirimli yararlanacak. İndirim protokolu 1 Kasım 2022 ile 1 Nisan 2023'ü kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. MEB'in yurtdışında öğrenim gören bursiyerleri ile yine onların eşleri ve çocukları THY'nin hem yurtiçi hem de yurtdışı seferlerinde yüzde 25 indirimli uçacaklar. Ayrıca uçuşlarda biletleme yapılan kişilere 40 kg'ı geçmemek kaydıyla tek parça veya parça başına 23 kg'ı geçmemek kaydıyla 2 parça bagaj hakkı da sunulacak.Protokol töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın katılımıyla THY Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı 19.1 milyon öğrencisiyle ve 1.2 milyon öğretmeniyle devasa bir eğitim sistemine sahip oldu. 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla bir aileyiz" dedi. Bakan Özer, yaklaşık 52 ülkede 4 bin bursiyer öğrencinin olduğu bilgisini de verdi.