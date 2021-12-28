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Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:07 Son Güncelleme: 28.12.2021 11:19

Uçaklar bu kez 'tatil ve sanat' teması ile boyandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uçaklar bu kez ’tatil ve sanat’ teması ile boyandı

Salgının başlangıcında maske kullanımına dikkat çekmek ve bu süreçte ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına saygı göstermek için uçakların gövdelerine özel boyamalar yapan havayolu şirketleri, salgında zorlu geçen bir yılı geride bırakırken bu kez uçaklarını tatil ve sanat temasını vurgulayan özel giydirmelere imza atıyorlar.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress 'Mutluluğa Biletiniz' sloganı ile ön plana çıkan imaj kampanya karakterlerinden oluşan bir tasarım ile Boeing 737-800 uçağına özel giydirme yaptı.

Aralık ayı sonu itibarıyla pek çok noktaya hizmet verecek özel giydirmeli uçak, tatil temasını vurgulayan özel figür ve karakterleri ile dikkat çekiyor.Zorlu geçen bir yılın ardından seyahat etmenin, kavuşmanın ve keşfetmenin verdiği sevinci yansıtarak seyahat etmeyi daha keyifli hale getirmeyi amaçladığını duyuran havayolu şirketi daha önce de film karakterleri ve tanıtım çalışmalarına destek vermek amacı ile de uçaklarına özel giydirme yapmıştı.



Lüksemburg'un bayrak taşıyıcı havayolu şirket Luxair ise 2022 Avrupa Kültür Başkenti olan Esch-sur-Alzette'i tanıtmak için filosundaki uçaklarından birine özel bir giydirme yaptı.

Uçağın dışı yüzeyi ve iç bölümü Esch2022'nin çeşitliliğini göstermek ve yolculara sanatsal, sürükleyici deneyim yaşatmak için özel olarak tasarlandı. Esch 2022 kapsamında gelecek yıl 310 performans,137 sergi, 141 konser ve 360 katılımcı atölyeyi içeren 2 binden fazla etkinlikten oluşan bir program gerçekleştirilmesi bekleniyor

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Uçaklar bu kez 'tatil ve sanat' teması ile boyandı
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