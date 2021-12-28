Uçaklar bu kez ’tatil ve sanat’ teması ile boyandı

Aralık ayı sonu itibarıyla pek çok noktaya hizmet verecek özel giydirmeli uçak, tatil temasını vurgulayan özel figür ve karakterleri ile dikkat çekiyor.Zorlu geçen bir yılın ardından seyahat etmenin, kavuşmanın ve keşfetmenin verdiği sevinci yansıtarak seyahat etmeyi daha keyifli hale getirmeyi amaçladığını duyuran havayolu şirketi daha önce de film karakterleri ve tanıtım çalışmalarına destek vermek amacı ile de uçaklarına özel giydirme yapmıştı.