İstanbul Havalimanı’nda uçaklara kimyasal koruma

Uçaklara yapılan 'de- anti' icing işlemleri ile ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Türk Hava Yolları olarak bu soğuk günlerde misafirlerimizin seyahat güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıyor, uçuşlarımız öncesinde de-icing uygulaması ile seyahat konforunuzu koruyoruz. Bulutların üzerine yükselmek kar yağarken daha bir keyif veriyor" diye yazdı.

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