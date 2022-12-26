Uçakların rotasını Türk firma belirleyecek

Sivil veya askeri tüm uçaklar bir havalimanından kalkmadan önce gideceği yerin rotasını dataya göre belirliyor. Yani nereden ve hangi irtifadan uçacağını belirlemek başlı başına bir iş. Bu alanda üç oyuncu yıllardır sektörü domine ediyor. Bir Türk firması uçuş operasyonu ve veri analitiğiyle alanına dördüncü oyuncu olarak girdi ve bu alanda dışa bağımlılığı bitirip, rakiplerinden daha iyi bir hizmetle küresel hale gelmeye çalışıyor.Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından verilen data sağlayıcı sertifikasına sahip olan Keyvan'ın yaptığı iş en basit anlatımla uçakların bir yerden başka bir noktaya giderken en uygun rotasını belirlemek. Bir yıla yakın bir sürede yüzde 2 gibi bir pazar payına ulaşan firmanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Keyvan, şu ana kadar Aselsan ve GE gibi firmalar ile anlaşmalar yaptıklarını ve yeni anlaşmaların da yolda olduğunu belirtiyor.Sektörde yer alan firmalar ile olan farklarını data güvenliği, maliyet avantajı ve daha geniş data olarak özetleyen Keyvan, "Yüzde beş bir tasarruf oluyor bizim maliyetlerde. Bunun dışında güvenlik konusu var. İki firma Amerika'ya, bir firma Avrupa'ya ait. Biz devlete ait değiliz. Bunun dışında diğer küresel firmalar belirli havalimanlarını sistemlerine dahil ediyor. Genelde en büyük olanları sistemlerine dahil ediyorlar. Bizde tüm havalimanları var" dedi.Doğru veri ve doğru rota seçimi ile yakıt maliyetini aşağı çektiklerini belirten Keyvan, "Yoğun bir havalimanı ve büyük bir filosu olan bir havayolu şirketine, sağladığımız datalarla yılda uçak başına 500 bin dolar maliyet avantajı sağlıyoruz" dedi. Çin'in kamu şirketinin kendileri ile görüşme halinde olduğunu ve kendilerine bir havacılık ağı kurma konusunda istekli olduklarını da belirten Keyvan, "Hindistan'da imzalayacağımız kontratlar var. Avrupa'da da yine imzaladığımız müşterilerimiz var. Yine Malezya'da da görüşmelerimiz var" dedi.