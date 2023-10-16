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Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:23

Ücretli çalışan sayısı 15 milyonu aştı

Ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış göstererek 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı.

AA
Ücretli çalışan sayısı 15 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıl ağustosta 14 milyon 786 bin 761 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 12,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 artış gösterdi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA YÜZDE 0,1 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.

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Ücretli çalışan sayısı 15 milyonu aştı
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