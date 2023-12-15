Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ücretli çalışan sayısı arttı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:16 Son Güncelleme: 15.12.2023 10:16

Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ne göre Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

İHA
Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi iken, 2023 yılı Ekim ayında 15 milyon 277 bin 929 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK DEĞİŞMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ekim ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ücretli çalışan sayısı arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA