Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ücretli çalışan sayısı Ekim'de yıllık bazda yüzde 8,6 arttı
Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:44

Ücretli çalışan sayısı Ekim'de yıllık bazda yüzde 8,6 arttı

AA
Ücretli çalışan sayısı Ekim’de yıllık bazda yüzde 8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Ekim 2020'de 12 milyon 796 bin 11 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 8,6 artışla 13 milyon 896 bin 250 kişiye yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan isttistiklere göre, Ekim 2020'de 12 milyon 796 bin 11 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 8,6 artışla 13 milyon 896 bin 250 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,6 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ekim'de, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ücretli çalışan sayısı Ekim'de yıllık bazda yüzde 8,6 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA