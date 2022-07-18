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Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:19

Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı

AA
Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Geçen yılın mayıs ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 5,7 artışla 14 milyon 299 bin 713 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,2 arttı.

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Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı
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