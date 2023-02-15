Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 797 bin 768 kişi iken, 2022 yılı Aralık ayında 14 milyon 792 bin 228 kişi oldu.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 9,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,1 arttı.



ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK YÜZDE 0,6 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.