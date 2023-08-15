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Giriş Tarihi: 15.8.2023 10:17

Ücretli çalışan sayısı yüzde 2,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

İHA
Ücretli çalışan sayısı yüzde 2,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 611 bin 38 kişi iken, 2023 yılı Haziran ayında 14 milyon 925 bin 783 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

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Ücretli çalışan sayısı yüzde 2,2 arttı
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